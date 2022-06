Inter e Monza trovano l’accordo | ora la palla passa a Sensi

(Di sabato 25 giugno 2022) Accordo traper StefanoNovità sul calciomercato in uscita dell’arrivano da Sky Sport. Secondo la redazione giornalistica, infatti, il club nerazzurro avrebbe trovatocon ilper il prestito secco di Stefano. E sarà proprio il centrocampista a decidere le sorti dell’affare: per la chiusura definitiva manca ancora il suo lasciare. Il club brianzolo ha chiesto ai nerazzurri anche Pinamonti che però ha messo in cima alla lista delle sue priorità l’Atalanta.nazionale corpo (16) fonte foto www..itL'articolo proviene damagazine.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - Inter : Aprile altro mese ricco di partite, ancora 5?? incontri: 28° Fiorentina ?? 29° Salernitana ? 30° Monza ?? 31° Empoli… - Inter : Inter HQ - Stadio UPower Monza: 17 km. La trasferta più corta dell'anno sarà il 8/01 per la 17° giornata ????? - TheGreatOne1986 : RT @fcin1908it: Sky – Inter-Monza, trovato l’accordo per Sensi: attesa la decisione del giocatore - realexof : RT @amoflorenzi: Gli ultimi 20 giorni di Pedullà: - Sul rinnovo di perisic ? -Dybala-Inter? -Botman-Milan? -Anticipato da Di Marzio su Lu… -

... Vicario (Empoli), Miangue (Brugge) e la futura cessione di Bellanova all'riuscirà a ... Ciò che non va bene sono l'ormai imminente cessione di Andrea Carboni ale la probabile vendita di ...Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 ANDREA RANOCCHIA () dall'Il dofensore arriva alla corte di Berlusconi e Galliani a parametro zero. Ha firmato un contratto biennale, fino al ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il prestito secco di Stefano Sensi ...Dal caso de Ligt al ritorno di fiamma per Ziyech, passando per i pensieri di Di Maria e i dieci giorni di tempo chiesti dall'Inter a Dybala per mettere tutto nero su bianco (inteso come firma dei cont ...