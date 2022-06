Pubblicità

ULTIM'ORA TENNIS DARREN CAHILL ENTRA NEL TEAM DI SINNER Il coach australiano è già a Eastbourne. Darren Cahill, supercoach di Sinner ci ha raccontato un po' di cose. Cahill: 'Sinner ha le caratteristiche dei numeri 1. E imparerà anche a digerire l'erba...' Team Sinner a rapporto con Jannik, Simone Vagnozzi e Darren Cahill Wimbledon2022

Sull'erba di Wimbledon si semina il futuro di Jannik. Il talento altoatesino ha iniziato a lavorare da qualche giorno con il nuovo team che oltre ...anche il super consulente Darren. Non ...La priorità dell'altoatesino è ovviamente il fisico visti i problemi accusati nella prima parte di stagione e da poco al suo team si è aggiunto l'esperto Darren. Siache Wawrinka hanno ...Jannik Sinner sfiderà Stan Wawrnika al primo turno di Wimbledon 2022. Come e quando seguire il match tra l'azzurro e l'elvetico in diretta tv e in streaming ...Il tennista azzurro Jannik Sinner sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. Tra infortuni e cambi di coach e staff attorno a sé, Jannik sta letteralmente rivoluzionando tutto ciò c ...