“Non ha fatto nulla e vuole tutte le attenzioni” (Di venerdì 24 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 23/06/2022 Agire alle 19:49 est Hakan Calhanoglu, che ha lasciato il Milan per trasferirsi all’Inter nel 2021, non ha trattenuto nulla contro l’attaccante svedese In un’intervista al canale ‘Tivibu Spor’, il turco ha affermato che “è uno a cui piacciono le attenzioni” Hakan Calhanoglu è ‘persona non grata’ tra i fan del Milano da quando si è trasferito dall’altra parte della città dopo il trasferimento all’Inter nel 2019. Come se non fosse già abbastanza cancellato in San Siro dopo il suo ‘tradimento’, il turco ha voluto chiudere il gioco criticando aspramente una delle stelle della squadra Tittiniente di più e niente di meno di Zlatan Ibrahimovic. “Non ha contribuito al titolo e vuole tutta l’attenzione dei fan”, ha detto a “Tivibu Spor”. Zlatan contestato ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 23/06/2022 Agire alle 19:49 est Hakan Calhanoglu, che ha lasciato il Milan per trasferirsi all’Inter nel 2021, non ha trattenutocontro l’attaccante svedese In un’intervista al canale ‘Tivibu Spor’, il turco ha affermato che “è uno a cui piacciono le” Hakan Calhanoglu è ‘persona non grata’ tra i fan del Milano da quando si è trasferito dall’altra parte della città dopo il trasferimento all’Inter nel 2019. Come se non fosse già abbastanza cancellato in San Siro dopo il suo ‘tradimento’, il turco ha voluto chiudere il gioco criticando aspramente una delle stelle della squadra Tittiniente di più e niente di meno di Zlatan Ibrahimovic. “Non ha contribuito al titolo etutta l’attenzione dei fan”, ha detto a “Tivibu Spor”. Zlatan contestato ...

