LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Miller precede Quartararo e Morbidelli, 5° Bagnaia nel diluvio di Assen (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 La pioggia continua a cadere in maniera copiosa. Le previsioni parlavano di precipitazioni costanti per tutta la giornata e, al momento, non hanno sbagliato minimamente… 10.22 Bezzecchi migliora in ogni settore e si porta in 14a posizione a 3.613 dalla vetta. 10.21 Zarco migliora ancora e si porta a soli 47 millesimi da Miller! 1:44.570 per il francese che ha chiuso il suo 13° giro. 10.20 Attenzione, uscita di pista di Maverick Vinales che finisce lungo in curva 1, ma lo spagnolo riesce a riportare fuori dalla ghiaia la sua Aprilia. 10.19 Pochi piloti in pista in questo momento. Zarco continua su tempi alti, mentre Bezzecchi si lancia ma accusa già 1.3 al primo settore. 10.18 Zarco chiude il suo 11° giro con il tempo di 1:45.063 ed è sempre più secondo a 540 millesimi dallo scatenato ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23 La pioggia continua a cadere in maniera copiosa. Le previsioni parlavano di precipitazioni costanti per tutta la giornata e, al momento, non hanno sbagliato minimamente… 10.22 Bezzecchi migliora in ogni settore e si porta in 14a posizione a 3.613 dalla vetta. 10.21 Zarco migliora ancora e si porta a soli 47 millesimi da! 1:44.570 per il francese che ha chiuso il suo 13° giro. 10.20 Attenzione, uscita di pista di Maverick Vinales che finisce lungo in curva 1, ma lo spagnolo riesce a riportare fuori dalla ghiaia la sua Aprilia. 10.19 Pochi piloti in pista in questo momento. Zarco continua su tempi alti, mentre Bezzecchi si lancia ma accusa già 1.3 al primo settore. 10.18 Zarco chiude il suo 11° giro con il tempo di 1:45.063 ed è sempre più secondo a 540 millesimi dallo scatenato ...

