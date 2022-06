Autori de L’Isola, parla una naufraga: “Mi dicevano di litigare e urlare, indirizzati per audience” (Di venerdì 24 giugno 2022) Sappiamo tutti che L’Isola dei Famosi è il reality più duro della tv italiana e che i naufraghi non hanno nessun confort, nemmeno a telecamere spente. I kg persi, le sfuriate per un chicco di riso, tutto quello che vediamo è vero, eppure un’ex naufraga ha svelato che gli Autori le avrebbero dato dei consigli, una sorta di indirizzamento per ‘avere più audience‘. Lory Del Santo è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora e ha dichiarato che qualcuno (gli Autori?) le avrebbero consigliato di esporsi e attaccare le persone che reputava false. Lory Del Santo: i consigli degli Autori. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022) Sappiamo tutti chedei Famosi è il reality più duro della tv italiana e che i naufraghi non hanno nessun confort, nemmeno a telecamere spente. I kg persi, le sfuriate per un chicco di riso, tutto quello che vediamo è vero, eppure un’exha svelato che glile avrebbero dato dei consigli, una sorta di indirizzamento per ‘avere più‘. Lory Del Santo è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora e ha dichiarato che qualcuno (gli?) le avrebbero consigliato di esporsi e attaccare le persone che reputava false. Lory Del Santo: i consigli degli. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere piùovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per ...

Pubblicità

TheBearersC : RT @lorenzino1899: ho visto una semifinale senza pianti assurdi e teatrini, dove gli autori non usano le percentuali ad cazzum, dove i fina… - lorenzino1899 : ho visto una semifinale senza pianti assurdi e teatrini, dove gli autori non usano le percentuali ad cazzum, dove i… - Unlucano1 : @GacheNaomi lo so ma, ma mai come quest'anno e tutto sceneggiato, hanno rovinato il Gfvip gli stessi autori hanno r… - queenbertin : RT @FebyTH: #isola ancora basita per quel 71% di scemi che l'hanno salvata, spero che ci abbia messo lo zampino gli autori perche non l'ho… - FebyTH : #isola ancora basita per quel 71% di scemi che l'hanno salvata, spero che ci abbia messo lo zampino gli autori perc… -