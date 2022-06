Ad Alba si comincia nel segno di Andolfi (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 16° Rally di Alba ha finalmente acceso i motori, ha dato il via alle sfide per il 184 equipaggi verificati (97 per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e 87 per la Coppa Rally di Zona). Per la quarta prova del “tricolore” assoluto-Sparco la pratica odierna si è risolta con la sola prova speciale Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 16° Rally diha finalmente acceso i motori, ha dato il via alle sfide per il 184 equipaggi verificati (97 per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e 87 per la Coppa Rally di Zona). Per la quarta prova del “tricolore” assoluto-Sparco la pratica odierna si è risolta con la sola prova speciale Source

Pubblicità

Ile2S : 6 giugno 1944. E' stato ricordato il D-Day: all'alba comincia l’operazione Overlord, una delle più vaste e comple… - erremilan : #24giugno 06:10 si salta in sella e si comincia a pedalare per sfruttare il fresco #training #alba - TizianaRomano7 : RT @pieroBENEDETTO: @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @licprospero @CerisesMacaron @castellano… - vale_ot7_ARMY : @Vale__0613 Che come al solito comincia all'alba perché dicono che fanno uscire l'MV alle 6 ?? - CorriereAlbaBra : Gli esperti del Museo propongono una passeggiata naturalistica, storica e letteraria in città. Il percorso parte da… -