Eva Henger è fuori dall’ospedale, ma costretta in carrozzina: ecco come sta (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra che pian piano Eva Henger si stia riprendendo. Nei giorni scorsi la soubrette e attrice ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in Ungheria avuto insieme al marito Massimiliano Caroletti. La 49enne si è sottoposta a svariati interventi chirurgici e, ora, dovrà affrontare una lunga convalescenza. Al momento, la showgirl non può ancora camminare: è costretta ad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in carrozzina. Ed è così che ha posato per un servizio fotografico sul settimanale Novella 2000 con il marito produttore e imprenditore e la figlia 13enne Jennifer. Alla rivista di Roberto Alessi, Eva Henger ha raccontato di sentirsi meglio anche se deve fare i conti con una quotidianità che non è la sua. L’ex moglie di Riccardo Schicchi è ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra che pian piano Evasi stia riprendendo. Nei giorni scorsi la soubrette e attrice ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in Ungheria avuto insieme al marito Massimiliano Caroletti. La 49enne si è sottoposta a svariati interventi chirurgici e, ora, dovrà affrontare una lunga convalescenza. Al momento, la showgirl non può ancora camminare: èad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in. Ed è così che ha posato per un servizio fotografico sul settimanale Novella 2000 con il marito produttore e imprenditore e la figlia 13enne Jennifer. Alla rivista di Roberto Alessi, Evaha raccontato di sentirsi meglio anche se deve fare i conti con una quotidianità che non è la sua. L’ex moglie di Riccardo Schicchi è ...

