MotoGP, GP Olanda 2022: numeri, statistiche, curiosità. Ducati non vince ad Assen dal 2008. Il digiuno finirà? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Domenica 26 giugno si chiude ufficialmente il periodo delle “Classiche monumento” del Motomondiale. La MotoGP e le categorie inferiori sono infatti pronte a confrontarsi nella “Cattedrale della velocità” di Assen, dove assisteremo al Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio d’Olanda (senza però che abbia mai assunto ufficialmente tale denominazione). La gara è parte del calendario iridato sin dal 1949 e ha segnato il passo solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il TT Assen si è corso nella giornata di sabato sino al 2015. Dal 2016, invece, gli organizzatori si sono piegati alle logiche contemporanee, trasferendo la prova alla domenica. TOP CLASS (500cc/MotoGP) Il Dutch Tourist Trophy è la gara più replicata nella storia della classe regina. Quella del 2022 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Domenica 26 giugno si chiude ufficialmente il periodo delle “Classiche monumento” del Motomondiale. Lae le categorie inferiori sono infatti pronte a confrontarsi nella “Cattedrale della velocità” di, dove assisteremo al Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio d’(senza però che abbia mai assunto ufficialmente tale denominazione). La gara è parte del calendario iridato sin dal 1949 e ha segnato il passo solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il TTsi è corso nella giornata di sabato sino al 2015. Dal 2016, invece, gli organizzatori si sono piegati alle logiche contemporanee, trasferendo la prova alla domenica. TOP CLASS (500cc/) Il Dutch Tourist Trophy è la gara più replicata nella storia della classe regina. Quella del...

Pubblicità

gponedotcom : Piccola disavventura per il pilota del team Gresini, che una volta arrivato all'aeroporto di Amsterdam scopre che l… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? MotoGP sullo storico circuito di Assen? ?? Tutte le info in vista del GP d’Olanda ???? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Riviviamo le emozioni di Assen, con l’edizione del 2021 ? ?? EL DIABLO VINCE ANCHE IN OLANDA ?? Doppietta Yamaha, super… - SkySportMotoGP : ?? MAVERICK VINALES VINCITORE AD ASSEN NEL 2019 ? ?? @motogp ?? Road to #DutchGP ?? GP d’Olanda domenica 26 alle 14:00… - SkySportMotoGP : ?? Riviviamo le emozioni di Assen, con l’edizione del 2021 ? ?? EL DIABLO VINCE ANCHE IN OLANDA ?? Doppietta Yamaha, s… -