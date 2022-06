**Fed: Powell, 'livello neutro tassi al 2,50% ma potremmo andare anche oltre'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. -(Adnkronos) - Nonostante i ripetuti rialzi decisi dalla Federal Reserve "non siamo ancora a un livello di tassi 'neutro'. Riteniamo che sia intorno al 2,50%" pensiamo che sia appropriato portarli leggermente al di sopra" di questo valore, "portandoci a un tasso moderatamente restrittivo, perché questo è un livello di inflazione molto elevato". Così il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in audizione alla commissione bancaria del Senato, conferma la rapida crescita dei tassi federali, ventilando la possibilità di andare oltre un livello 'neutrale, ovvero quello che separa una politica monetaria restrittiva ed una espansiva. "Naturalmentre tutto dipenderà dai dati in arrivo, saremo flessibili" assicura il numero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. -(Adnkronos) - Nonostante i ripetuti rialzi decisi dalla Federal Reserve "non siamo ancora a undi'. Riteniamo che sia intorno al 2,50%" pensiamo che sia appropriato portarli leggermente al di sopra" di questo valore, "portandoci a un tasso moderatamente restrittivo, perché questo è undi inflazione molto elevato". Così il presidente della Federal Reserve Jerome, in audizione alla commissione bancaria del Senato, conferma la rapida crescita deifederali, ventilando la possibilità diun'neutrale, ovvero quello che separa una politica monetaria restrittiva ed una espansiva. "Naturalmentre tutto dipenderà dai dati in arrivo, saremo flessibili" assicura il numero ...

