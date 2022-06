Calciomercato Juventus, torna Pogba (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ritorna a vestire i colori bianconeri Paul Pogba. Il suo ritorno alla Juventus infatti è ormai solo una questione di tempo, ma già ai primi di luglio potrebbe arrivare la firma. Così come cresce l’ottimismo per Angel Di Maria, anche lui potrebbe dire di si entro la settimana. Sempre vivo l’interesse per Filip Kostic, che ha già un accordo di massima con la Juventus per un triennale da 2,5 milioni più bonus a stagione, manca l’intesa con l’Eintracht Francoforte ma intorno ai 15 milioni si può trovare.Per quanto riguarda le partenze invece è ormai certo l’addio di Aaron Ramsey e si cerca un accordo per risolvere anticipatamente il contratto che lega il gallese ancora per un anno alla Vecchia Signora. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ria vestire i colori bianconeri Paul. Il suo ritorno allainfatti è ormai solo una questione di tempo, ma già ai primi di luglio potrebbe arrivare la firma. Così come cresce l’ottimismo per Angel Di Maria, anche lui potrebbe dire di si entro la settimana. Sempre vivo l’interesse per Filip Kostic, che ha già un accordo di massima con laper un triennale da 2,5 milioni più bonus a stagione, manca l’intesa con l’Eintracht Francoforte ma intorno ai 15 milioni si può trovare.Per quanto riguarda le partenze invece è ormai certo l’addio di Aaron Ramsey e si cerca un accordo per risolvere anticipatamente il contratto che lega il gallese ancora per un anno alla Vecchia Signora. L'articolo proviene da Nuova Società.

