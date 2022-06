Trova il figlio nascosto in garage perché ha paura di andare a scuola: il professore è troppo severo (Di martedì 21 giugno 2022) FANO Trova il figlio nascosto in garage perché ha paura di andare a scuola. Quel professore sarebbe troppo severo. È una delle testimonianze dei genitori comparsi ieri davanti al giudice monocratico ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 giugno 2022) FANOilinhadi. Quelsarebbe. È una delle testimonianze dei genitori comparsi ieri davanti al giudice monocratico ...

Pubblicità

AnonyHeros : Vaccinare i bambini e donne in gravidanza è una follia che trova fondamento unicamente nelle menti manipolate dalla… - ivye26 : diomio una madre che sente nel suo cuore che il figlio non è morto e trova il modo per comunicare con lui mentre tu… - RinoRizzardi : @Resistenza1967 @barbarab1974 Idem, in giro solo il minimo indispensabile per mio figlio, altrimenti ci si trova tra amici. - TheQues28968659 : RT @TheQues28968659: @FreniCarlo @LeonardoPanetta Il bello che poi uno si trova i figli/e di coloro che hanno costruito l'azienda e vorebbe… - TheQues28968659 : @FreniCarlo @LeonardoPanetta Il bello che poi uno si trova i figli/e di coloro che hanno costruito l'azienda e vore… -