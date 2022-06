Rifiuta di dire se 'incinto': uomo non può donare il sangue in Scozia (Di martedì 21 giugno 2022) Un donatore di sangue britannico ha detto di essere stato respinto dopo aver Rifiutato di rispondere alla domanda se fosse 'incinto'. Leslie Sinclair, 66 anni , ha raccontato al Daily Mail di avere ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 giugno 2022) Un donatore dibritannico ha detto di essere stato respinto dopo averto di rispondere alla domanda se fosse ''. Leslie Sinclair, 66 anni , ha raccontato al Daily Mail di avere ...

Pubblicità

sbruffino : RT @RobertoBurioni: @FabrizioChiodo @AndreaRoventini @StefanoBerto83 Sì perché negli USA se il CEO di una azienda quotata in borsa dice una… - Gult74 : @v2Dark @ErranteItaliano Tra me altre cose! Poi solo dire potrebbero mentire, non ho visto il contratto è svilente… - RobertoBurioni : @FabrizioChiodo @AndreaRoventini @StefanoBerto83 Sì perché negli USA se il CEO di una azienda quotata in borsa dice… - queen_adnknesh : RT @CarinaStelinna: Donna Ribelle, vale a dire due volte Bella, in ció che Permette e in ció che rifiuta, my Sweet Fairy Loveu ????????????????… - CarinaStelinna : Donna Ribelle, vale a dire due volte Bella, in ció che Permette e in ció che rifiuta, my Sweet Fairy Loveu ??????????????… -