Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | argento Martinenghi nei 100 rana | Paltrinieri quarto negli 800 stile libero | record italiano Scalia

(Di martedì 21 giugno 2022) Gregorionon centra l’obiettivo medaglia800 metrinel corso della quarta giornata deididi. Il campione azzurro non conduce mai la gara ma guida il gruppetto degli inseguitori, sembrando in grado di poter sferrare l’attacco nella parte finale. Infatti si ritrova nei quattro protagonisti cheultimi 50 metri sono alla pari: con lui, Mykhailo Romanchuk, che ha condotto gran parte della gara, oltre a Florian Wellbrock e Bobby Finke. Dopo una gara in sordina, è proprio quest’ultimo ad avere la meglio, vincendo quindi l’oro; l’ucraino Romanchuk e il tedesco Wellbrock completano il podio, mentre Greg chiudecon un distacco di +1.83 sul 7:39.36 dello ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - nestquotidiano : Martinenghi sfiora il bis ai Mondiali di nuoto: è argento nei 50 rana - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mondiali di nuoto, staffetta 4X100 mista in finale [di Mattia Chiusano] -

L'azzurro Niccolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'argento nei 50 metri rana, dopo l'oro nei 100, sfiorando la storica doppietta, aidiBudapest con il tempo di 26.48. Oro allo statunitense Nic Fink in 26.45 e bronzo all'altro americano Michael Andrew in 26.72. Quinto posto per l'altro azzurro in finale Simone ...Budapest. Un'altra finale e un'altra bella sorpresa. Storica come le due precedenti di lunedì. Il team tech delle nostre "supereroine" è di bronzo con 91.0191 punti (27.3000 per l'esecuzione, 27.5000 ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nicolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 50 metri rana maschili ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto. L’azzurro ha nuotato in 2648, a soli tre centesimi dallo ...Roma, 21 giu. (askanews) - Il team tech della nazionale italiana di nuoto sincronizzato è di bronzo ai mondiali con 91.0191 punti (27.3000 per l'esecuzione, 27.5000 per l'impressione artistica e 36.21 ...