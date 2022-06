Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | argento Martinenghi nei 100 rana | Paltrinieri giù dal podio negli 800 stile libero

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) Gregorionon centra l’obiettivo medaglia800 metrinel corso della quarta giornata deididi. Il campione azzurro non conduce mai la gara ma guida il gruppetto degli inseguitori, sembrando in grado di poter sferrare l’attacco nella parte finale. Infatti si ritrova nei quattro protagonisti cheultimi 50 metri sono alla pari: con lui, Mykhailo Romanchuk, che ha condotto gran parte della gara, oltre a Florian Wellbrock e Bobby Finke. Dopo una gara in sordina, è proprio quest’ultimo ad avere la meglio, vincendo quindi l’oro; l’ucraino Romanchuk e il tedesco Wellbrock completano il, mentre Greg chiude quarto con un distacco di +1.83 sul 7:39.36 dello ...