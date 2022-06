Luminosa | collezione lightbox di Davide Bramante a Noto

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 giugno 2022) Inaugurazione mercoledi 29 giugno alle ore 19.00 dell’esposizione a cura di Vincenzo Medica / studio barnum contemporaryè un importante artista italiano, riconosciuto a livello internazionale per aver esposto e lavorato quasi in ogni parte del mondo, dalla Cina, alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti alla Spagna. Oggetto di ammirazione sono le sue photos di grande formato che ritraggono le città metropolitane del mondo, realizzate con un’originalissima tecnica fotografica -del tutto personale-, risultato di esposizioni multiple analogiche, comprendenti da 4 a 9 scatti fatti in fase di ripresa. Nel suo lavoro le tre cose che privilegia di più sono: l’Arte, la Fotografia e il Viaggio. Originario di Siracusa, nato nel 1970, si è formato all’Istituto d’Arte della sua città e dopo il diploma, ha frequentato ...