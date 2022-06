Esame di maturità con l’incognita Covid: cosa succede con un candidato positivo (Di martedì 21 giugno 2022) L’Esame di maturità con l’incognita Covid-19. Dopo due anni con soli orali nel 2022 torna l’Esame di Stato con le prove scritte. E quindi 539.678 studentesse e studenti da mercoledì 22 saranno alle prese prima con il tema, il giorno seguente con la seconda prova scritta multidisciplinare, diversa per ogni indirizzo di studio e, dal 27 giugno, con l’orale. Ma con un problema sullo sfondo: come fa sapere oggi Il Messaggero, se un candidato dovesse risultare positivo domani o giovedì, gli esami andrebbero avanti fino a fine luglio. La prova suppletiva è fissata tra il 6 e il 7 del mese. «Per gli scritti è necessaria la vigilanza – spiega al quotidiano Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma -. Si possono coinvolgere i docenti della ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) L’dicon-19. Dopo due anni con soli orali nel 2022 torna l’di Stato con le prove scritte. E quindi 539.678 studentesse e studenti da mercoledì 22 saranno alle prese prima con il tema, il giorno seguente con la seconda prova scritta multidisciplinare, diversa per ogni indirizzo di studio e, dal 27 giugno, con l’orale. Ma con un problema sullo sfondo: come fa sapere oggi Il Messaggero, se undovesse risultaredomani o giovedì, gli esami andrebbero avanti fino a fine luglio. La prova suppletiva è fissata tra il 6 e il 7 del mese. «Per gli scritti è necessaria la vigilanza – spiega al quotidiano Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma -. Si possono coinvolgere i docenti della ...

Pubblicità

DiMarzio : L'intervista a #Gnonto, il giovane talento azzurro che dopo l'esordio in Nazionale ora ha davanti a sé un'altra pro… - Agenzia_Ansa : Esame di maturità, domani il via. Sette tracce per la prima prova scritta. Nella seconda prova Latino al Classico,… - sole24ore : Maturità #nostress: i 5 consigli del prof tiktoker per un esame senza (troppa) ansia - annacasini96 : In bocca al lupo per l' esame di maturità a Mattia e Fra ???? #maturita2022 @MattiaZenzola @Crytical_mc - mercurinb : Pirandello dovrebbe essere favorito. Uno, Nessuno e Centomila. Se Uno si ammala Centomila slittano. Assurdo. Tipi… -