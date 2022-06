Depressione post partum: come affrontarla e curarla. Intervista ad Adelia Lucattini (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – come affrontare e curare la Depressione post partum? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Dottoressa Lucattini, sono molte le donne che dopo la nascita del proprio bambino/a soffrono di Depressione, può spiegare quali sono le cause che possono concorrere a questo loro stato d’animo? Innanzitutto, è necessario distinguere il baby blues dalla vera e propria Depressione post partum. Il termine Baby blues è stato coniato dallo psicoanalista Donald Winnicott per definire i sintomi leggeri di Depressione, che spesso vive la neomamma nei ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA –affrontare e curare la? Ne abbiamo parlato con la dottoressa, psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Dottoressa, sono molte le donne che dopo la nascita del proprio bambino/a soffrono di, può spiegare quali sono le cause che possono concorrere a questo loro stato d’animo? Innanzitutto, è necessario distinguere il baby blues dalla vera e propria. Il termine Baby blues è stato coniato dallo psicoanalista Donald Winnicott per definire i sintomi leggeri di, che spesso vive la neomamma nei ...

