Agente Bastoni categorico: «Rimarrà all'Inter al 100%» – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Agente Bastoni categorico: «Rimarrà all'Inter al 100%» Così il procuratore all'uscita dalla sede dell'Inter Alessandro Bastoni Rimarrà all'Inter al 100%. A parlarne il suo Agente Tullio Tinti all'uscita dall'incontro con la dirigenza per formalizzare il rinnovo di Inzaghi. Le parole di #Tinti su #Bastoni: "Resta al 100%" pic.twitter.com/TH2G44sn9s— InterNews24 (@news24 inter) June 21, 2022 LE PAROLE- «L'Agente di Alessandro Bastoni: "Lui resterà all'Inter al 100%. Nessun dubbio"» L'articolo proviene da Calcio News 24.

