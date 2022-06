A lezione di autodifesa Anche questo è welfare aziendale

(Di martedì 21 giugno 2022) Lottomatica sempre più al fianco del mondo dello sport, soprattutto delle discipline dal rilevante impatto sociale e che fanno riempire il medagliere alle Olimpiadi. E’ il caso, ad esempio, della Fijkam, la Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali, in collaborazione con la quale l’azienda leader nel settore del gioco pubblico ha inaugurato un nuovo corso diriservato ai dipendenti. Un ciclo di incontri, iniziato in questi giorni in una palestra romana, al quale i dipendenti Lottomatica hanno aderito numerosi. Le lezioni, che si inseriscono all’interno di un più ampio programma di Diversity&Inclusion promosso dal gruppo, mirano attraverso pratica e teoria a fornire ai partecipanti le nozioni base di difesa personale: saper rispondere agli eventuali attacchi ma mai offendere, con l’obiettivo di provare sempre a evitare la violenza e a ...

A lezione di autodifesa dalla Fijlkam, per scoprire la filosofia e le pratiche che sono alla base delle arti marziali. Lottomatica, azienda leader nel settore del gioco pubblico, ha inaugurato il ...Le lezioni di arti marziali si inseriscono all'interno di un più ampio programma di Diversity&Inclusion promosso dal gruppo ...