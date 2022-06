Zelensky all’Ispi | «Grazie all’Italia per gli aiuti | ora ci sostenga sulla risoluzione in Parlamento»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente ucraino al Global Policy Forum chiede più armi per fronteggiare l’aggressore e dalla Ue pretende di essere trattato come un partner alla pari

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @ultimenotizie: 'L'Unione europea ci consideri un partner alla pari. L’adesione all’Ue è un elemento unificante per i cittadini ucraini'… - Luxgraph : Zelensky all’Ispi: «Servono altre armi, l’Ue ci consideri un partner alla pari» #corriere #news #2022 #italy #world… - ultimenotizie : 'L'Unione europea ci consideri un partner alla pari. L’adesione all’Ue è un elemento unificante per i cittadini ucr… - Federic57962171 : Cosa proporranno Draghi, Scholz e Macron a Zelensky. Il retroscena -

...in videocollegamento al Global Policy Forum organizzato dall',...in Parlamento su una risoluzione che riguarda il sostegno'...ha commentato: 'Per favore, sosteneteci'. L'adesione'Ue,......messo tra parentesi spiega che "a tal fine l'Ue fa appello'... APPELLO DI"L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, ...intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'...