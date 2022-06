Ultime Notizie – M5S, Renzi: “Non succederà nulla, hanno paura di andare a casa” (Di lunedì 20 giugno 2022) Nei 5 Stelle siamo di fronte a “una piccola questione di potere che non serve al paese, parlano del secondo mandato, ad esempio, mentre siamo di fronte a guerra e carestia”. Così Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. “succederà qualcosa al governo? No, hanno paura di andare a casa, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza”, dice il leader di Iv. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Nei 5 Stelle siamo di fronte a “una piccola questione di potere che non serve al paese, parlano del secondo mandato, ad esempio, mentre siamo di fronte a guerra e carestia”. Così Matteo, ospite di Rtl 102.5. “qualcosa al governo? No,di, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza”, dice il leader di Iv. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - sole24ore : Ucraina ultime notizie. I comandanti del reggimento Azov in prigione a Mosca - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - corgiallorosso : Caccia al mediano: #TiagoPinto vuole #DouglasLuiz - CorriereCitta : Superbonus 110%, software taroccati per le progettazioni: 14 milioni di euro di multa -