Spread, ‘senza Draghi saremmo messi male’: qualcuno può dimostrarlo? (Di lunedì 20 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Spread letteralmente significa divario. Nella accezione, diventata ormai corrente, indica la differenza di rendimento tra i titoli di stato italiani a 10 anni (Btp) e gli equivalenti titoli pubblici tedeschi. In genere è una misura che indica l’apprezzamento differenziale dei mercati tra l’economia italiana e quella tedesca di ripagare i titoli decennali e in qualche modo rappresenta l’apprezzamento differenziale dei mercati sull’operato dei due governi che affrontano in contemporanea le stesse sfide mondiali. Anzi i ‘giornaloni’ lo citano sempre nei momenti di formazione dei governi per esprimerne il gradimento dei mercati. Con il governo Conte I ci raccontavano il diluvio universale prossimo venturo sull’Italia con lo Spread che saliva di qualche decimale. Il 9 novembre 2011 lo Spread era a 575, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarloletteralmente significa divario. Nella accezione, diventata ormai corrente, indica la differenza di rendimento tra i titoli di stato italiani a 10 anni (Btp) e gli equivalenti titoli pubblici tedeschi. In genere è una misura che indica l’apprezzamento differenziale dei mercati tra l’economia italiana e quella tedesca di ripagare i titoli decennali e in qualche modo rappresenta l’apprezzamento differenziale dei mercati sull’operato dei due governi che affrontano in contemporanea le stesse sfide mondiali. Anzi i ‘giornaloni’ lo citano sempre nei momenti di formazione dei governi per esprimerne il gradimento dei mercati. Con il governo Conte I ci raccontavano il diluvio universale prossimo venturo sull’Italia con loche saliva di qualche decimale. Il 9 novembre 2011 loera a 575, il ...

