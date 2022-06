M5S: Salvini, 'non è il massimo scontro tra ministro Esteri e suo partito' (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Avere un ministro degli Esteri sconfessato dal suo partito con una guerra in corso non è il massimo della vita, perchè rappresenta l'Italia. Spero, ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopodomani in Parlamento la maggioranza parli di pace, non di guerra. Sicuramente lo scontro che va avanti da tempo tra Conte e Di Maio non aiuta". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Avere undeglisconfessato dal suocon una guerra in corso non è ildella vita, perchè rappresenta l'Italia. Spero, ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopodomani in Parlamento la maggioranza parli di pace, non di guerra. Sicuramente loche va avanti da tempo tra Conte e Di Maio non aiuta". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del'È l'Italia che vogliamo'.

