Mandragora non riscattato dal Torino, la Fiorentina si inserisce? (Di domenica 19 giugno 2022) Due giorni fa scadeva il termine utile per il riscatto di Rolando Mandragora da parte del Torino. Ora il calciatore tornerà in bianconero, in attesa di capire il proprio futuro A sorpresa, nessun accordo tra Juventus e Torino per il riscatto di Rolando Mandragora. Il centrocampista di proprietà bianconera tornerà alla casa base, cercando di

