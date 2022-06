Inter, tutto fatto per il rinnovo di Inzaghi: in settimana l’annuncio di Zhang (Di domenica 19 giugno 2022) tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi L’Inter e Simone Inzaghi avanti insieme fino al 2024. Il club nerazzurro ha rinnovato il contratto all’allenatore piacentino la cui scadenza precedente era fissata al 2023: in settimana è atteso l’annuncio, che arriverà direttamente dal presidente Steven Zhang arrivato in Italia nei giorni scorsi. “In settimana l’Inter annuncerà il rinnovo di contratto di Inzaghi che tra l’altro oggi, per motivi familiari, sarà costretto a Interrompere le sue vacanze e rientrare a Milano. Il tecnico, che vincendo due trofei (e sfiorando lo scudetto) si è meritato il nuovo accordo fino al 2024, con opzione sulla ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 giugno 2022)per ildi SimoneL’e Simoneavanti insieme fino al 2024. Il club nerazzurro ha rinnovato il contratto all’allenatore piacentino la cui scadenza precedente era fissata al 2023: inè atteso, che arriverà direttamente dal presidente Stevenarrivato in Italia nei giorni scorsi. “Inl’annuncerà ildi contratto diche tra l’altro oggi, per motivi familiari, sarà costretto arompere le sue vacanze e rientrare a Milano. Il tecnico, che vincendo due trofei (e sfiorando lo scudetto) si è meritato il nuovo accordo fino al 2024, con opzione sulla ...

