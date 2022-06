Elettra Lamborghini insultata da un fan in un noto locale | il racconto

(Di domenica 19 giugno 2022) Insulti aNella serata di ieriha fatto un djset in unche lei ha detto di conoscere bene, dove ha portato il singolo “Caramello“. Durante la performance, però, è successo qualcosa di molto spiacevole. Lo ha spiegato lei stessa, come riporta anche il sito Blogtivvu. Ha cominciato così: L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

samxlov : mi dispiace per quello che è successo ieri sera ad elettra lamborghini durante il suo concerto, si percepisce propr… - Giusepp16720680 : RT @disagio_tv: Elettra Lamborghini risponde agli insulti durante una sua esibizione #elettralamborghini - disagio_tv : Elettra Lamborghini risponde agli insulti durante una sua esibizione #elettralamborghini - proudscorpioo : elettra lamborghini grande donna - Marzio_1903 : RT @ferropausini: Ho bisogno di un concerto di Elettra Lamborghini tipo adesso -

Serata da dimenticare per. Durante un djset in un noto locale, l'artista è stata costretta a fermarsi. 'Mi sento a disagio' , ha ammesso. Ma cosa è successo A spiegarlo è stata la stessa cantante sui ...... Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Elodie, Francesco Renga, i Boomdabash, Annalisa, Rocco Hunt,. Senza considerare le esibizioni on the road che hanno visto esibirsi, Noemi da ...Elettra Lamborghini ha raccontato di essere stata vittima di commenti volgari in un noto locale. Ecco tutto quello che è successo.Elettra Lamborghini furiosa sul palco poi si sfoga sui social: "Sei solo uno sfigato...certe cose una donna non le deve tollerare!" ...