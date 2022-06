Calcio: Kolarov annuncia ritiro 'Ora studierò da ds' (Di domenica 19 giugno 2022) Il terzino serbo, nelle ultime due stagioni all'Inter, lascia a 36 anni MILANO - Aleksandar Kolarov dice basta. Il 36enne serbo, nelle ultime due stagioni all'Inter, ha annunciato la decisione di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Il terzino serbo, nelle ultime due stagioni all'Inter, lascia a 36 anni MILANO - Aleksandardice basta. Il 36enne serbo, nelle ultime due stagioni all'Inter, hato la decisione di ...

Pubblicità

DiMarzio : #Kolarov dice addio al calcio giocato: ora un futuro da direttore sportivo - sportmediaset : Kolarov dà l'addio al calcio: 'Realizzato il mio sogno, pronto per la seconda vita' #kolarov - SportRepubblica : Kolarov dà l'addio al calcio. Il sinistro da 120 km/h, il passaggio da Lazio a Roma, l'amore per Francesca Fioretti - iceagescomin : RT @_treacherous_13: “Kolarov si ritira” Prima volta al mondo che uno resuscita e decide di ritirarsi dal calcio. Un altro prima di lui a… - LuigiBevilacq17 : RT @7Robymar: Kolarov ha annunciato l'addio al calcio attraverso una lettera inviata 8 mesi fa ma arrivata soltanto adesso per un disguido… -