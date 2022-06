Cacciamolo a pedate No | se andrà da solo Il processo a Di Maio è uno psicodramma nel M5s

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 giugno 2022)a Luigi Di. Tra falchi e colombe. Il Consiglio nazionale del M5s si divide sull'espulsione del ministro degli Esteri, tecnicamente infattibile come spiegato dal Foglio. Ipotesi che agita Beppe Grillo, timoroso che il titolare della Farnesina possa in qualche modo dar vita a una scissione esiziale per il Movimento. E dunque la riunione convocata d'urgenza da Conte per rispondere con forza a Diregistra diverse posizioni tra i componenti del Consiglio nazionale, tutti convocati in remoto, dunque via Zoom. Ecco le varie sfumature. "Prendiamolo a". A seguire questa linea sono tre vicepresidenti: Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco. "Ora basta: se ne vada". È invece la posizione di Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5s a Palazzo Chigi. La ...