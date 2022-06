Ultime Notizie – Philip Morris | sindaco Lepore | “Qui si parla di parità salariale e di investimenti su competenze”

(Di sabato 18 giugno 2022) “Oggi inauguriamo una academy per formare persone che possano essere assunte in tutto il tessuto manifatturiero del territorio perché abbiamo una grande crescita che ci vede in controtendenza. Bologna come città della conoscenza che investe sul manifatturiero e sul digitale“. Così ildi Bologna e della Città Metropolitana, Matteo, intervenuto all’inaugurazione delInstitute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro diper l’alta formazione e lo sviluppo dellelegate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo). “Noi abbiamo bisogno di imprese che sappiano cosa significa investire sulle politiche della formazione, su attrattività e anche su un’idea di lavoro di qualità“, ha spiegatoche ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ilFattoMolfetta : MOLFETTA AL BALLOTTAGGIO, ENTRO DOMANI LE DICHIARAZIONI DI APPARENTAMENTO - zazoomblog : Ultime Notizie – Undicenne muore in piscina nel cuneese - #Ultime #Notizie #Undicenne #muore - zazoomblog : Ultime Notizie – Prezzo di olio burro pere: la top 10 dei rincari alimentari - #Ultime #Notizie #Prezzo #burro… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Vicepresidente Parlamento: “Patronato culturale potrebbe essere dell’Italia” - #Ultime… -

Il Sole 24 ORE

La Francia è a secco. La Slovacchia quasi. In Germania le forniture sono crollate del 60 per cento. In Italia ieri l'Eni ha ricevuto metà del gas richiesto. Dal Tarvisio sono entrati 'solo' 34 milioni ...Le ha detto che avrebbero giocato insieme in un campo vicino casa, e invece l'ha infilata in un sacco della spazzatura, l'ha accoltellata a morte e poi l'ha spinta in una buca troppo piccola per ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 35.427 nuovi casi (+64,4%sulla settimana) e 41 morti Rispetto al disegno di legge presentato dal Governo, il nuovo testo della riforma fiscale contiene, per quel che riguarda gli immobili, tre ..."Forza Italia si è dimostrata in crescita in occasione delle ultime elezioni amministrative. Lo scorso anno qui a Napoli ci siamo affermati come il primo partito della coalizione e questo grazie all’o ...