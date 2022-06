Ucraina, Zelensky in visita a Mykolaiv: “Continuare a lavorare per vittoria” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la linea del fronte nella regione di Mykolayev, dove ha presieduto una riunione con le autorità locali. “Abbiamo discusso dello stato dell’economia, il ripristino della fornitura dell’acqua, la situazione dell’agricoltura. Abbiamo posto particolare attenzione alle minacce dalla terra e dal mare. Non smettiamo di lavorare per la vittoria dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky su Telegram, dove ha postato anche un video della visita. Le immagini mostrano Zelensky che ispeziona la città portuale danneggiata dai bombardamenti russi e mentre consegna medaglie al governatore della regione, Vitaliy Kim, e al sindaco della città, Oleksandr Sienkevych. Non è la prima volta che ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrhato la linea del fronte nella regione di Mykolayev, dove ha presieduto una riunione con le autorità locali. “Abbiamo discusso dello stato dell’economia, il ripristino della fornitura dell’acqua, la situazione dell’agricoltura. Abbiamo posto particolare attenzione alle minacce dalla terra e dal mare. Non smettiamo diper ladell’”, ha scrittosu Telegram, dove ha postato anche un video della. Le immagini mostranoche ispeziona la città portuale danneggiata dai bombardamenti russi e mentre consegna medaglie al governatore della regione, Vitaliy Kim, e al sindaco della città, Oleksandr Sienkevych. Non è la prima volta che ...

