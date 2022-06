Trieste | duemila persone in piazza per dire No all’ovovia | “Progetto impattante | inutile e antieconomico Soldi vengano spesi per servizi veri”

(Di sabato 18 giugno 2022) Migliaia di(oltre 2000 secondo gli organizzatori, 1400 per la questura) hanno manifestato ieri lungo le strade diribadendo il proprio no, con musica e balli, aldell’ovovia voluta dal sindaco di centro-destra Roberto Die finanziata con fondi del PNRR. “Col rigetto del referendum da parte dell’amministrazione comunale il nostro impegno non viene meno – afferma ai microfoni del fattoquotidiano.it William Starc, presidente del comitato No ovovia –, perché sussistono sempre i presupposti perno a un”. Dopo il successo della raccolta firme, che in poche aveva coinvolto più di un migliaio di, il comitato ha scelto la ...

