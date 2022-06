Napoli | 23enne di Villaricca prende a schiaffi un Carabiniere | “Ero curioso di vedere sua reazione”

Pubblicità

Ha colpito con uno schiaffo un carabiniere 'per curiosità', per vedere quale reazione avrebbe ingenerato. C'è questo dietro l'aggressione messa in atto ieri, a Napoli, da un 23enne incensurato di Villaricca. Piazza San Giacomo, in corso la manifestazione organizzata in occasione della 'Giornata mondiale del rifugiato'. Un migliaio di persone partono da ...