LIVE – Berrettini-Van De Zandschulp | semifinale Atp Queen’s 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 18 giugno 2022) Ile latestuale di-Van De, incontro valevole per ladel torneo Atp 500 del. I due s’incrociano nuovamente a distanza di quasi un anno. Nel secondo turno della scorsa edizione di Wimbledon ad imporsi fu l’azzurro ma in tre set piuttosto combattuti. L’olandese infatti, grazie a dei colpi d’inizio gioco di rara potenza, si adatta alla perfezione alle superfici rapide. Motivo per cui Matteo dovrà prestare particolare attenzione nei propri turni di battuta. Il numero dieci del mondo vuole centrare la sua decima finale in carriera, la quinta su erba. Farlo sarebbe particolarmente significativo visto che vanno difesi con le unghie e con i denti quei cinquecento punti ottenuti grazie al titolo dello scorso anno. Lo ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Queens Piove a #Londra, slitta l'inizio della prima #semifinale tra Matteo #Berrettini e l'… - LidiaGay : RT @Corriere: Berrettini-Van de Zandschulp nella semifinale dell’Atp Queen’s Diretta - Corriere : Berrettini-Van de Zandschulp nella semifinale dell’Atp Queen’s Diretta - sportli26181512 : Berrettini-Van De Zandschulp al Atp Queen's, il risultato in diretta live della semifinale: L'azzurro va a caccia d… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Van de Zandschulp ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole un’altra finale dopo Stoccarda! -… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA14.09 Restate con noi in attesa di nuovi sviluppi sull'inizio del programma dei match al Queen's! 14.06 Dovrebbe durare poco la pioviggine inglese: si attendono sviluppi a Londra. 14.03 Piove a ...Successivamente è arrivata la vittoria sofferta ai danni di Denis Kudla , suo spauracchio personale ma alla finelo ha superato in rimonta per 3 - 6 7 - 6 6 - 4. Infine, nella giornata di ...Semifinale importantissima al Queen's per Matteo Berrettini nell'ATP 500. Al rientro dall'infortunio, il tennista italiano è 7-0 nei match disputati e, ...Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp scendono in campo alle 14 italiane (diretta Sky Sport) nella prima semifinale di giornata al Queen's. Nell'altra semifinale si affrontano invece Marin Cilic ...