I pensieri di Spalletti | mi vendi Koulibaly? Un secondo dopo mi dimetto

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 giugno 2022) Il Corriere dello Sport un lungo e interessante pezzo di Giancarlo Dotto suidi Luciano. Non c’è alcun virgolettato ma il giornalista sembra interpretare o conoscere idel tecnico del Napoli (i due sono amici dai tempi della Roma). Il titolo è: “, l’estate sospesa”. Il succo è che il tecnico non sa quale squadra avrà a disposizione il prossimo anno. Troppe le incognite. Il rapporto con De Laurentiis è definito complicato ma onesto. Dotto scrive cheha poche pretese, poche ma scolpite.. Me lo? Unmi. Fabian Ruiz. Non firma il rinnovo? Non è un suo problema. De Laurentiis vuole metterlo fuori rosa? Dovrà fare i conti con il suo ...