GP Canada, Sainz: “Ho perso nel finale, ma domani sarà una bella lotta con Max per la vittoria” (Di sabato 18 giugno 2022) “Mi sentivo abbastanza bene in macchina sul bagnato, quando si stava asciugando gli altri sono progrediti mentre io ero lì a un po’ di decimi. Ho cercato di dare tutto nell’ultima curva ma è andata male e ho perso mezzo secondo”. Lo ha detto Carlos Sainz, terzo al volante della Ferrari dopo le qualifiche nel Gran Premio del Canada. “Siamo comunque in una buona posizione per domani, credo sarà una bella lotta domani con Max davanti – sottolinea lo spagnolo – Ovunque andiamo troviamo un’incredibile quantità di tifosi, in Canada per qualche motivo ce ne sono di più. Cercherò di fare una bella gara domani e lottare per la ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) “Mi sentivo abbastanza bene in macchina sul bagnato, quando si stava asciugando gli altri sono progrediti mentre io ero lì a un po’ di decimi. Ho cercato di dare tutto nell’ultima curva ma è andata male e homezzo secondo”. Lo ha detto Carlos, terzo al volante della Ferrari dopo le qualifiche nel Gran Premio del. “Siamo comunque in una buona posizione per, credounacon Max davanti – sottolinea lo spagnolo – Ovunque andiamo troviamo un’incredibile quantità di tifosi, inper qualche motivo ce ne sono di più. Cercherò di fare unagarare per la ...

