Blanco, la ex finita in ospedale dopo la fine della storia (Di sabato 18 giugno 2022) L'ex fidanzata di Blanco in ospedale A lungo abbiamo parlato di Blanco (vero nome Riccardo Fabbriconi) e del bacio in discoteca dato a Martina Valdes (sua attuale fidanzata) quando, in teoria, era ancora in coppia con Giulia Lisioli. Non era passato molto tempo dai suoi "Giulia ti amo" detti a Sanremo durante il Festival. Tante L'articolo proviene da Novella 2000.

