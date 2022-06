Basket femminile, Lardo: “Spagna? Una delle squadre più forti d’Europa” (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo l’esordio vincente contro la Slovenia, la Nazionale femminile di Basket torna in campo domani per affrontare la Spagna, secondo e ultimo impegno del torneo internazionale “Città di Cividale del Friuli”. Così Lino Lardo, che deciderà le dodici da mandare in campo domani al termine dell’ultima seduta di tiro. Questo il suo commento: “La partita con la Slovenia ci ha fornito diverse indicazioni confortanti e altrettanti spunti per migliorare. I 40 punti subiti nel primo tempo, per esempio, sono troppi, soprattutto in vista dell’impegno che ci attende domani con la Spagna. E’ una delle squadre più forti d’Europa e l’abbiamo affrontato quindici giorni fa a Melilla, tenendo bene il campo. Per noi è un’opportunità per ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo l’esordio vincente contro la Slovenia, la Nazionaleditorna in campo domani per affrontare la, secondo e ultimo impegno del torneo internazionale “Città di Cividale del Friuli”. Così Lino, che deciderà le dodici da mandare in campo domani al termine dell’ultima seduta di tiro. Questo il suo commento: “La partita con la Slovenia ci ha fornito diverse indicazioni confortanti e altrettanti spunti per migliorare. I 40 punti subiti nel primo tempo, per esempio, sono troppi, soprattutto in vista dell’impegno che ci attende domani con la. E’ unapiùe l’abbiamo affrontato quindici giorni fa a Melilla, tenendo bene il campo. Per noi è un’opportunità per ...

