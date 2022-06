Tassa minima sulle multinazionali, nuovo no Ue: la Polonia si convince (dopo il via libera al suo Recovery plan) ma l’Ungheria mette veto (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo “scambio” con il via libera al Recovery plan della Polonia, che in aprile aveva impedito l’intesa, non è bastato. Stavolta si è messa di traverso l’Ungheria di Viktor Orban, che ha posto il veto. Risultato: l’Unione europea ha di nuovo fallito nell’intento di approvare la già depotenziata Tassa minima sulle multinazionali. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire continua a ostentare ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo entro fine mese quando termina il semestre di presidenza del suo Paese. Ma, nonostante gli ulteriori compromessi al ribasso proposti, siamo ormai alla terza bocciatura all’Ecofin ed è passato un anno dal G7 che ha trionfalmente licenziato l’intesa su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo “scambio” con il viaaldella, che in aprile aveva impedito l’intesa, non è bastato. Stavolta si è messa di traversodi Viktor Orban, che ha posto il. Risultato: l’Unione europea ha difallito nell’intento di approvare la già depotenziata. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire continua a ostentare ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo entro fine mese quando termina il semestre di presidenza del suo Paese. Ma, nonostante gli ulteriori compromessi al ribasso proposti, siamo ormai alla terza bocciatura all’Ecofin ed è passato un anno dal G7 che ha trionfalmente licenziato l’intesa su ...

