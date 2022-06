Stop alla quarantena per i positivi? Andreoni: “No assoluto” (Di venerdì 17 giugno 2022) Stop alla quarantena per i positivi? Massimo Andreoni risponde all’ipotesi avanzata dal sottosegretario Costa con un “No assoluto” Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha ipotizzato la possibilità di togliere la quarantena per chi è positivo al Covid. Gli esperti, tuttavia, si dicono scettici su questa possibilità. Anzi, Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos ha detto: “Togliere la quarantena per i positivi al Covid può creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022)per i? Massimorisponde all’ipotesi avanzata dal sottosegretario Costa con un “No” Il sottosegretarioSalute Andrea Costa ha ipotizzato la possibilità di togliere laper chi è positivo al Covid. Gli esperti, tuttavia, si dicono scettici su questa possibilità. Anzi, Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos ha detto: “Togliere laper ial Covid può creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il ...

