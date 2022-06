LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: Jack Miller detta il passo davanti a Quartararo, equilibrio totale al Sachsenring! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.17 Nono Luca Marini che torna in azione con soft e media, decimo Morbidelli con media e media, 12° Jorge Martin, reduce dall’operazione al tunnel carpale. 10.16 Quasi tutti i piloti ora sono fermi ai box in attesa del secondo run. Miller e Quartararo sono già al giro numero 12, come Bastianini che, tuttavia, rimane 13° a 578 millesimi. 10.15 Quartararo dà il via ad un altro giro, ma questa volta su intermedi alti e non migliora 10.14 Quartararo risponde immediatamente e si mette al secondo posto a 78 millesimi da Miller 10.13 Jack Miller dà il via al suo giro numero 11, piazza un record di quasi 3 decimi al T2, si conferma al T3 e chiude con il miglior tempo! 1:21.479 e 176 millesimi su ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.17 Nono Luca Marini che torna in azione con soft e media, decimo Morbidelli con media e media, 12° Jorge Martin, reduce dall’operazione al tunnel carpale. 10.16 Quasi tutti i piloti ora sono fermi ai box in attesa del secondo run.sono già al giro numero 12, come Bastianini che, tuttavia, rimane 13° a 578 millesimi. 10.15dà il via ad un altro giro, ma questa volta su intermedi alti e non migliora 10.14risponde immediatamente e si mette al secondo posto a 78 millesimi da10.13dà il via al suo giro numero 11, piazza un record di quasi 3 decimi al T2, si conferma al T3 e chiude con il miglior tempo! 1:21.479 e 176 millesimi su ...

Pubblicità

gponedotcom : Decima tappa del mondiale 2022 sul tracciato tedesco, che ha visto Marquez dominatore incontrastato per tanti anni.… - TV8it : Le pieghe che vorremmo sempre ???? MotoGP Gran Premio LIqui Moly di Germania 2022: le qualifiche sabato LIVE dalle 12… - FormulaPassion : #MotoGP | Si accendono i motori in Germania, seguite con noi la diretta scritta delle PL1 - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #GermanGP 2022 in DIRETTA: dalle 9.55 le prove libere, #Bagnaia e #Bastianini a caccia di riscatto #Quartararo… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La prima sessione di prove libere MotoGP al Sachsenring. La diretta del turno con tempi, classifiche… -