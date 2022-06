Kevin Spacey processato per molestie e stupro (Di venerdì 17 giugno 2022) L’attore Kevin Spacey dovrà rispondere delle accuse di abusi sessuali rivoltegli da tre uomini in relazioni a presunti episodi avvenuti diversi anni fa nella capitale britannica. Si è presentato davanti al tribunale di Londra, dove si è dichiarato innocente. La prossima udienza è prevista per il 14 luglio. Si parla di aggressioni sessuali e “attività penetrative non consensuali” ai danni di tre uomini. A intervenire è stato il suo avvocato, Patrick Gibbs, che ha ribadito con fermezza l’estraneità del proprio cliente ai fatti. Al momento, Kevin Spacey ha ottenuto la libertà su cauzione incondizionata fino alla prossima udienza, che si terrà il 14 luglio. Le accuse e le dichiarazioni di Kevin Spacey L’ attore americano avrebbe commesso nella capitale inglese tra il marzo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) L’attoredovrà rispondere delle accuse di abusi sessuali rivoltegli da tre uomini in relazioni a presunti episodi avvenuti diversi anni fa nella capitale britannica. Si è presentato davanti al tribunale di Londra, dove si è dichiarato innocente. La prossima udienza è prevista per il 14 luglio. Si parla di aggressioni sessuali e “attività penetrative non consensuali” ai danni di tre uomini. A intervenire è stato il suo avvocato, Patrick Gibbs, che ha ribadito con fermezza l’estraneità del proprio cliente ai fatti. Al momento,ha ottenuto la libertà su cauzione incondizionata fino alla prossima udienza, che si terrà il 14 luglio. Le accuse e le dichiarazioni diL’ attore americano avrebbe commesso nella capitale inglese tra il marzo del ...

zazoomblog : Kevin Spacey processato a Londra per abusi sessuali - #Kevin #Spacey #processato #Londra - CatelliRossella : PORCO! #MeToo: Kevin Spacey è arrivato in tribunale a Londra - Cultura & Spettacoli - ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Kevin Spacey in tribunale a Londra: sarà processato per abusi sessuali su tre uomini #kevinspacey - alexcabot_ : @notscoutsfather Ma Depp non lo è affatto. Piuttosto, adesso mostrate lo stesso interesse per le vittime (maschili)… - infoitcultura : MeToo: Kevin Spacey in Gb sarà processato a piede libero -