WTA Birmingham 2022 | Giorgi vince in rimonta contro Davis | Yastremska elimina Ostapenko Bene Zhang

(Di giovedì 16 giugno 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al WTA 250 di. Sull’erba britannica si sono giocati oggi gli ultimi quattro match valevoli per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo indi giornata la nostra Camila(testa di serie n.3)inla statunitense Lauren(n.108 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 in due ore e 26 minuti di gioco. L’azzurra non conoscerà oggi il nome della sua prossima avversaria, poiché il match odierno tra Magdalena Frech (n.91) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.32) è stato interrotto poco fa e rinviato a domani (si riprenderà dall’1-6 7-5 4-2 in favore della polacca). Nelle altre due partite di oggi Dayana ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaBirmingham: interrotto per oscurità il secondo turno tra #HaddadMaia e #Frech - DeportesOlimpi : WTA Birmingham Octavos 1ra ronda: @D_Yastremska a @JelenaOstapenk8 (3-6 7-5 7-5), Camila Giorgi a @LaurenDavis93 (3… - infoitsport : Wta Birmingham 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 17 giugno con Giorgi - zazoomblog : Wta Birmingham 2022: programma orari ed ordine di gioco venerdì 17 giugno con Giorgi - #Birmingham #2022:… - sportface2016 : #WtaBirmingham, programma e orari di venerdì #17giugno con Camila #Giorgi -

... le reazioni delle tenniste al ritorno di Serena Williams Emma Raducanu: 'Dopo gli US Open, tutti si aspettavano che vincessi ogni torneo'- Giorgi, rimonta vincente contro Davis e ...Camila Giorgi ha raggiunto i quarti di finale finale del250 di2022, dopo aver sconfitto in tre set Lauren Davis. L'azzurra andrà a caccia delle semifinali e dovrà vedersela contro la vincente del match Haddad Maia - Frech, interrotto per ...Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale del WTA 250 di Birmingham e venerdì 17 giugno tornerà sull'erba britannica per cercare di proseguire la propria avventura. La marchigiana è riuscita ...Il match di quarti di finale, tra Haddad Maia e Frech, è stato interrotto per oscurità a Birmingham. La partita è stata sospesa sul risultato di un set pari, con la tennista brasiliana vittoriosa per ...