Ultime Notizie – Kevin Spacey processato a piede libero in Gb per violenza sessuale (Di giovedì 16 giugno 2022) L'attore statunitense Kevin Spacey potrà affrontare a piede libero in Gran Bretagna il processo in cui risponderà delle accuse di violenze sessuali presentate da tre uomini e relative ad episodi accaduti tra il 2005 e il 2013 tra Londra e un'altra località inglese. Il giudice della Westminster Magistrates Court, dove l'attore premio Oscar 62enne è comparso oggi affrontando un verio e proprio assedio mediatico, gli ha concesso infatti una cauzione senza condizioni. Il processo inizierà il 14 luglio. L'accusa più grave che dovrà fronteggiare è quella di penetrazione non consensuale. Spacey, attraverso il suo avvocato, si è sempre dichiarato estraneo a qualunque molestia o violenza.

