Torna libero l'uomo che sparo' nel 1981 a Ronald Reagan (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel 1981 John Hinckley tento' di uccidere il presidente Usa per "amore" di Jodie Foster. Voleva tentare di far colpo sull'attrice di "Taxi driver". "Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) NelJohn Hinckley tento' di uccidere il presidente Usa per "amore" di Jodie Foster. Voleva tentare di far colpo sull'attrice di "Taxi driver". "Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni sono ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Gas ed elettricità, ingrosso e dettaglio, maggior tutela e mercato libero. Cosa non torna nella Dataroom. Un check… - LiberoMagazine_ : #IlariaDAmico torna in #Rai dopo oltre 15 anni: sarà alla guida di un nuovo talk show su @RaiDue a partire da sett… - hele_fr : RT @rep_roma: Lo stupratore della tassista torna libero. Lo shock della donna: ha cambiato lavoro [aggiornamento delle 09:37] - verbanonews : New post: Torna la Guardia Costiera sul Lago Maggiore per un’estate più sicura - messveneto : Torna la Via dei Sapori con la cena spettacolo a Grado: Appuntamento martedì giugno sul Lungomare Nazario Sauro con… -