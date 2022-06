Si ribalta con l' auto sulla Statale vicino al ponte sul Tenna | paura e lunghe file in entrambe le direzioni

Pubblicità

QuiNewsLucca : Anziana si ribalta con l'ape e finisce in ospedale - agoacciaio : @BibMarino2 @Manu8468639047 @gis_giannuzzo Il PD con il 25,8% ha governato ( da schifo) dal 2013 al 2018 indisturba… - solounastella : RT @ammargelluto: Andiamo così! Matteo #Berrettini soffre contro un osso duro come Denis #Kudla, ma ribalta la partita e passa ai quarti de… - ammargelluto : Andiamo così! Matteo #Berrettini soffre contro un osso duro come Denis #Kudla, ma ribalta la partita e passa ai qua… - PugliaReporter : Puglia: si ribalta autocisterna con carburante per aerei militari, panico sulla Statale 101 a Lecce - VIDEO: -

Fanpage.it

FERMO - Spaventoso incidente sulla Statale in prossimità del ponte sul fiume Tenna. Ci è voluto tempo per estrarre dalle lamiere di una Dacia una ragazza cinese che si è cappottata, finendo ...Avevamo vissuto anche noi negli anni '80 e '90 un vero e proprio boomi charter che arrivavano ... messa in secondo piano, ma ora torna a prepotentemente alla. Clima temperato tutto l'anno ... Violento incidente a Fuorigrotta, auto con a bordo 3 ragazzi si ribalta in via Diocleziano La carambola è avvenuta all'altezza di Busto: due ambulanza in codice rosso presenti sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. Traffico in tilt con incolonnamenti già da Origgio e rallen ...FERMO - Spaventoso incidente sulla Statale in prossimità del ponte sul fiume Tenna. Ci è voluto tempo per estrarre dalle lamiere di una Dacia una ragazza cinese che si ...