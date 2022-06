Palermo verso il City Football Group: accordo a un passo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Palermo si prepara a entrare nella galassia del City Football Group. Sarebbe infatti a un passo – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – l’intesa per l’ingresso del club nella holding che controlla anche il Manchester City in Premier League. Le firme dovrebbero arrivare a breve, sotto la supervisione dell’advisor Lazard. Ci L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilsi prepara a entrare nella galassia del. Sarebbe infatti a un– secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – l’intesa per l’ingresso del club nella holding che controlla anche il Manchesterin Premier League. Le firme dovrebbero arrivare a breve, sotto la supervisione dell’advisor Lazard. Ci L'articolo

Pubblicità

SkySport : City, la proprietà verso l'acquisto del #Palermo. Le squadre controllate dal Football Group - peppeprovenzano : Verso #Palermo, per chiudere una durissima campagna elettorale. Oggi un altro arresto tra le fila della destra, l’a… - borghi_claudio : Bello fresco verso #Palermo - dragonerossoen1 : RT @CalcioFinanza: #Palermo verso il City Football Group: accordo a un passo per l'acquisto del club da parte della holding che controlla i… - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: #Palermo verso il City Football Group: accordo a un passo per l'acquisto del club da parte della holding che controlla i… -