Non funziona il sito Unicredit: problemi diffusi oggi 16 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) A quanto pare, non funziona il sito Unicredit oggi 16 giugno, alla luce di problemi che sono stati segnalati da tantissimi utenti poco prima delle 10 di giovedì mattina. Una situazione complessa, dunque, che va analizzata con grande attenzione dopo alcuni test che ho avuto modo di condurre in prima persona alla luce dei feedback dei clienti. Ci sono sicuramente alcune differenze da prendere in considerazione rispetto al disservizio di un paio di settimane fa, quando a far registrare anomalie sparse era stata l’app ufficiale della banca. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico in quel frangente. Non funziona il sito Unicredit: cosa sappiamo sui problemi segnalati questo giovedì in Italia Sostanzialmente, non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) A quanto pare, nonil16, alla luce diche sono stati segnalati da tantissimi utenti poco prima delle 10 di giovedì mattina. Una situazione complessa, dunque, che va analizzata con grande attenzione dopo alcuni test che ho avuto modo di condurre in prima persona alla luce dei feedback dei clienti. Ci sono sicuramente alcune differenze da prendere in considerazione rispetto al disservizio di un paio di settimane fa, quando a far registrare anomalie sparse era stata l’app ufficiale della banca. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico in quel frangente. Nonil: cosa sappiamo suisegnalati questo giovedì in Italia Sostanzialmente, non ...

Pubblicità

CarloCalenda : La giustizia italiana non funziona. Per questo domenica sarà fondamentale andare a votare cinque si. Sono quesiti d… - borghi_claudio : @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contr… - _Nico_Piro_ : gli italiani sempre più schierati per la pace (lo erano già all’inizio figurarsi ora). La storia dimostra che la gu… - 68Ocram : RT @marconurra: Il mercato del lavoro in Italia funziona male e non è colpa del reddito di cittadinanza - Rossonera23 : RT @PianiMino: Non imparate mai a chiudere quella bocca prima dei fatti. Mai. Vi lamentate da 3 anni di Elliott e della gestione Maldini. P… -