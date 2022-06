Milan | la formazione 2022 2023 | Botman | De Ketelaere e non solo | VIDEO

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il, sul calciomercato sta lavorando su diverse piste. Svene Renato Sanches sono seguiti da tempo, mentre Divock Origi è in arrivo. Ecco come potrebbe schierarsi la squadra di Stefano Pioli nella prossima stagione

La bandiera del Milan Baresi ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a Milan TV. Il vice Presidente è fiducioso in vista del futuro ...Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato della sua squadra nel canale YouTube di Pellegatti. Il tecnico punta in alto per la prossima stagione.