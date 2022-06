Pubblicità

GazzettAvellino : Licei Musicali e Coreutici della Campania, gran finale a San Pietro a Majella. - GazzettaSalerno : Ultimo pomeriggio di note per il Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania. A oggi tutti gli ensemble (ple… - GazzettaSalerno : Licei Musicali e Coreutici della Campania, gran finale a San Pietro a Majella. - gazzettanapoli : Ultimo pomeriggio di note per il Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania. A oggi tutti gli ensemble (ple… - genteterritorio : Sabato 18 giugno -

Agenzia ANSA

Ultimo pomeriggio di note per il Polo deie Coreutici della Campania. A oggi tutti gli ensemble (plettri, etno popolare, coro, orchestra sinfonica e jazz) si sono esibiti nei luoghi più suggestivi della Campania, manca l'...Ultimo pomeriggio di note per il Polo deie Coreutici della Campania. A oggi tutti gli ensemble (plettri, etno popolare, coro, orchestra sinfonica e jazz) si sono esibiti nei luoghi più suggestivi della Campania, manca l'... Ultimo appuntamento per il polo dei licei musicali e coreutici campani Ultimo pomeriggio di note per il Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania. A oggi tutti gli ensemble (plettri, etno popolare, coro, orchestra sinfonic ...NewTuscia – TARQUINIA – Dalla musica grandi soddisfazioni per l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia. L’istituto comprensivo ha partecipato al progetto ...