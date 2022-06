Pubblicità

Nazione_Siena : Incendio a Monteroni d'Arbia, vigili del fuoco in azione per spegnere le rotoballe - OKsiena : INCENDIO ROTOBALLE A MONTERONI, LUNGO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -

LA NAZIONE

L'd'Arbia, Siena Un giorno di incendi in Toscana . Dalle ore 12:30 di oggi, giovedì 16 giugno, i vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono impegnati nelle ...... associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamento seguito da, ... come referente sul territorio di Maglie e dintorni per conto del clan "Tornese" di, ... Incendio a Monteroni d'Arbia, vigili del fuoco in azione per spegnere le rotoballe Siena, 16 giugno 2022 - Un giorno di incendi in Toscana. Dalle ore 12:30 di oggi, giovedì 16 giugno, i vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono impegnati nelle operazioni di spegnime ...MONTERONI D'ARBIA. I Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, dalle ore 12.30 sono impegnati nelle operazione di spegnimento di alcune ...